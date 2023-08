Prefeitura de Rio Negro retoma as viagens do Projeto Vida Feliz

Trata-se de um projeto inovador que vem ganhando a admiração dos idosos rio-negrenses

Passado o frio mais intenso, a Prefeitura de Rio Negro, atrav̩s da Secretaria de Assist̻ncia Social e do Conselho do Idoso, retomou as viagens do Projeto Vida Feliz РModalidade Turismo Rural para pessoas idosas, iniciadas no m̻s de abril deste ano.

A retomada das viagens seguiu o planejamento prévio da Secretaria de Assistência Social, com um recesso das viagens no período de 07 de junho a 21 de agosto, considerando que geralmente nesse período do ano, o frio na cidade rio-negrense é mais intenso.

A retomada ocorreu nesta terça-feira, dia 22, tendo como destino o Sítio Santo Antônio, na localidade do Lençol, interior do município de Rio Negro. Desde o início do projeto já foram realizadas cinco viagens, com transporte e alimentação totalmente gratuitos, com uma programação que segue até dezembro deste ano, com no mínimo uma viagem a cada mês.