Prefeitura e Senai Rio Negro firmam parceria para formação de jovens profissionais

A unidade do Senai em Rio Negro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), firmou parceria com a Prefeitura do Município, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, para formação de jovens profissionais, por meio do Programa Capacita Rio Negro.

Ao todo, 104 estudantes, com idade entre 14 e 18 anos, foram contemplados com bolsas integrais organizadas entre os Cursos Técnicos de Mecânica Industrial e Desenvolvimento de Sistemas. A iniciativa visa preparar os jovens para que possam se inserir no mercado de trabalho, em especial nas indústrias da região.

“Nosso Projeto, Capacita Rio Negro, objetiva preparar e qualificar jovens para geração de emprego e renda. Neste propósito, o Sistema Fiep, por meio do Senai Paraná, viabilizou uma parceria importante com a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Para nosso município, essa visão empreendedora e inovadora possibilita resultados no incremento industrial, razão de planejamento estratégico para o futuro.”, diz James Karson Valério, Prefeito de Rio Negro.

As aulas práticas para o Curso Técnico em Mecânica Industrial iniciam no dia 13 de junho, quando também acontece a apresentação do novo Laboratório de Metalmecânica da unidade.

Em um espaço de 241 m², o Laboratório de Metalmecânica foi reorganizado para potencializar a formação prática-profissional nas áreas de mecânica industrial e solda, fundamentais para todos os setores industriais.

“A parceria entre a unidade do Senai em Rio Negro e o município é muito importante para nós. Muitos alunos terão suas vidas transformadas a partir dessa oportunidade e não tenho dúvidas de que, ao longo dos próximos dois anos, muitos dos futuros profissionais da região serão egressos destas turmas de formação técnica profissional”, diz Stephanie Freires Bastos, gerente de Educação e Negócios para a frente de Educação Profissional do Senai Paraná na Região Metropolitana de Curitiba.

No dia 13 de junho, às 18h30, acontece a solenidade de lançamento das novas turmas de Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Mecânica integrantes do Programa Capacita Rio Negro

Além da presença do Prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, e do Secretário de Indústria e Comércio do Município, William Adolfo Mazur, o evento contará com a presença de empresários e industriais da Região, além de autoridades de municípios vizinhos, como Campo do Tenente, Quitandinha, Mandirituba, Agudos do Sul e Piên.

Indústria da RMC reponde por 38,6% do PIB industrial do estado

Ao deter o quarto maior PIB do país, o Paraná ocupa posição de destaque na economia brasileira. Além de ser dotado de considerável produção agrícola, também dispõe de importante parque industrial, consagrando representação dos setores de Alimentos; Vestuário & Acessórios; Madeira; e Veículos & Carrocerias.

A presença do setor alimentício em mais de 80% dos municípios paranaenses também confirma a vocação agroindustrial do estado, que conjuga a tradição do campo com soluções e tecnologias industriais.

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) detém 38,6% do PIB industrial do estado. Além disso, 33,1% dos empregos industriais do Paraná estão na RMC que tem os setores de veículos e carrocerias, obras de infraestrutura e construção de edifícios como sendo aqueles que mais empregam na região.

SERVIÇO:

Programa Capacita Rio Negro – Lançamento das turmas de Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Mecânica

Data: 13/06

Horário: 18h30

Local: Rua José Eduardo Henning, 50 – Estação Nova – Rio Negro

