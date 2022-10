Prefeitura inicia nova etapa de pavimentação na Fazendinha

A Prefeitura de Rio Negro está realizando a pavimentação em bloco sextavado na estrada Darci Braz de Oliveira, no Distrito da Fazendinha.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A primeira fase da obra já foi concluída. A nova etapa será iniciada nos próximos dias, por isso haverá interdição para o tráfego de veículos no acesso à Ponte Henrique Grohs, que faz a divisa de Rio Negro com o município da Lapa. A medida se faz necessária para a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores.

A Prefeitura orienta que os motoristas busquem rotas alternativas e sigam a sinalização de desvios fixada na estrada. O acesso alternativo poderá ser realizado através das vias localizadas na Barra Grande ou pela ponte do Bom Retiro (conhecida como Três Pontes).

A pavimentação na Fazendinha fortalecerá o desenvolvimento que é constante na região. O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, e o vice-prefeito, Alessandro von Linsingen, estiveram no local nesta quinta-feira para acompanhar o andamento das obras. Ao todo estão sendo investidos mais de R$ 1 milhão através de convênio com o Governo do Estado do Paraná – Secretaria de Agricultura e Abastecimento.