Prefeitura realiza aprimoramentos em ruas da Vila Ema e São Judas Tadeu

Nesta semana a Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está realizando aprimoramentos em ruas dos bairros Vila Ema e São Judas Tadeu, gerando melhorias na mobilidade urbana para a população.

O prefeito em exercício, Alessandro von Linsingen, visitou os bairros na manhã desta terça-feira para acompanhar as obras.

Pensando na sustentabilidade, para as obras nas vias houve o reaproveitamento de material fresado. A reutilização do material proveniente da pavimentação asfáltica é uma opção viável para a reabilitação de vias por ser um método que gera uma economia na manutenção, além de ser mais rápido e também com menor impacto ambiental.

O material fresado pode ser usado do mesmo modo que o cascalho e a escória, promovendo maior aderência dos veículos no pavimento. Também contribui para eliminar pontos de formação de atoleiros em períodos de chuva e, em tempos de seca, a mitigação da poeira.