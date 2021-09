Prefeituras realizam plantio de árvores às margens do rio Negro

No Dia da Árvore, 21 de setembro, os municípios de Mafra e Rio Negro realizaram uma ação conjunta em defesa do meio ambiente. No período da manhã, às margens do rio Negro fizeram o plantio de 300 mudas de árvores nativas – frutíferas e de flores, como o Ipê amarelo – para recomposição da mata ciliar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Estiveram presentes os Prefeitos Emerson Maas, de Mafra, e Professor James Karson Valério, de Rio Negro; o Vice- Prefeito de Rio Negro, Alessandro Von Linsingen, além dos secretários de meio ambiente dos dois municípios, Coronel Luiz Vidal da Silva Junior (Mafra) e Geraldo Veiga (Rio Negro).

Essa ação faz parte de um projeto ambiental maior, “Aysú – Amor pelo rio Negro” – que visa além da preservação do rio que separa as duas cidades e suas matas, ainda a conscientização para a importância e necessidade de preservação do meio ambiente e do descarte correto de resíduos.

Parceria destacada

O Prefeito Mass destacou a união das duas cidades em prol de um bem maior que é a natureza, em comemoração ao Dia da árvore e início da Primavera. “Que essas árvores enraizando, simbolizem a parceria entre Mafra e Rio Negro e que ela fique cada vez mais sólida”, afirmou. Ele destacou a importância da preservação da natureza e do envolvimento de todos para alcançar essa meta. Parabenizou a ação e agradeceu a todos os apoiadores. O Prefeito James salientou que “plantando árvores estamos consolidando a nossa amizade, a nossa participação e a união em prol da coletividade, em prol do meio ambiente e em prol da nossa população”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Limpeza e parcerias

A limpeza das margens e leito do rio Negro é a outra ação prevista no projeto. Está programada para o dia 2 de Outubro, a partir das 8 horas.

A administração municipal ressaltou o trabalho realizado em equipe e em parceria pelas duas prefeituras, de Mafra e Rio Negro, e o engajamento dos apoiadores e patrocinadores para ambas as ações.

São os seguintes os apoiadores e patrocinadores :

Patrocinadores Apoiadores Madem 5º RCC Rotary Club Rio Negro Acirn – Associação Comercial de Rio Negro Bombeiros Mafra/RN Seluma Defesa Civil Mafra/RN Sanepar Polícia Militar Mafra/RN Casan Polícia Militar Ambiental de Canoinhas Lettra Comunicação Rumo ACIM – Associação Empresarial de Mafra Lions Clube de Rio Negro Cresol IMA- Instituto do Meio Ambiente CDL –RioMafra Rotary Club Riomafra Sicoob Ong Voz do Rio Linde Vidros Ecobarreira Mako Comitê Rio Canoinhas e afluentes do Rio Negro COMSAB

Mais Informações sobre como participar do projeto de amor ao rio Negro, pelos telefones 3641-4036 (Mafra) e 3642-3280, ramal 435 (Rio Negro).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -