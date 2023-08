Premiado escritor paranaense apresenta aula-espetáculo em Rio Negro

Renato Forin Jr. chega √† cidade com ‚ÄúCosturas po√©ticas pelo fio da voz‚ÄĚ, trabalho em que vasculha can√ß√Ķes e hist√≥rias orais formadoras do Brasil em perspectiva subjetiva

Nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, Rio Negro recebe um misto de palestra, show e recital po√©tico conduzido pelo escritor e professor Renato Forin Jr., de Londrina (PR), a partir de seu livro-CD ‚ÄúSamba de um a noite de ver√£o‚ÄĚ, contemplado com o Pr√™mio Jabuti em 2017.

A apresenta√ß√£o √© gratuita e est√° agendada para as 19 horas no Cine Teatro Ant√īnio Candido do Amaral (Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070). Os ingressos podem ser retirados na pr√≥pria quinta, na bilheteria do teatro. ‚ÄúCosturas po√©ticas pelo fio da voz‚ÄĚ est√° em turn√™ que passa por dez cidades do Estado e que tem apoio exclusivo da Copel em projeto aprovado no Programa de Fomento e Incentivo √† Cultura (PROFICE), da Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Estado do Paran√°. Esta apresenta√ß√£o tem apoio cultural do Agon Teatro e da Prefeitura Municipal de Rio Negro.

A aula-espet√°culo nasceu a partir dos convites para palestras que Forin Jr. recebeu de escolas depois da premia√ß√£o do livro. ‚ÄúEu chegava na sala de aula e percebia uma ideia cristalizada no imagin√°rio dos alunos sobre o perfil e a hist√≥ria de um autor. Gostava de contar minha trajet√≥ria, porque muitos se identificavam: n√£o tive uma inf√Ęncia cercada de livros, o que n√£o significa que estive apartado da poesia. Ela estava nas hist√≥rias orais e can√ß√Ķes da minha fam√≠lia. A paix√£o pelo livro vem s√≥ depois, e ele esteve sempre a servi√ßo da voz‚ÄĚ, explica.

Na apresenta√ß√£o, Renato recorre aos primeiros contadores de hist√≥ria de que se tem registro ‚Äď os gri√īs africanos e os rapsodos gregos ‚Äď, e os atualiza por meio da pot√™ncia oral do Brasil, heran√ßa da forma√ß√£o √©tnica. O nome ‚Äúcosturas po√©ticas‚ÄĚ faz refer√™ncia √† etimologia de rapsodo, j√° que rhaptein, em grego, significa coser. Estes multiartistas ancestrais eram como ‚Äúcostureiros‚ÄĚ que alinhavavam conhecidos textos-tecidos. √Č um exerc√≠cio que Renato tamb√©m pratica no espet√°culo, ligando trechos de suas obras a produ√ß√Ķes de escritores e compositores brasileiros, africanos e europeus de diferentes linhagens.

De sua cria√ß√£o, Forin Jr. utiliza principalmente ‚ÄúSamba de uma noite de ver√£o‚ÄĚ, livro lan√ßado em 2016 que reescreve o ‚ÄúSonho de uma noite de ver√£o‚ÄĚ, de Shakespeare, √† brasileira, ou seja, com o prop√≥sito de construir uma met√°fora da forma√ß√£o do pa√≠s em perspectiva cr√≠tica. Assim, al√©m de personagens t√≠picos do nosso imagin√°rio, como malandros, sambistas e lavadeiras, agrega √† hist√≥ria deidades da mitologia dos orix√°s e lendas da cosmogonia amer√≠ndia. As tr√™s matrizes culturais que confluem na forma√ß√£o do pa√≠s, ora de forma amistosa e ora de modo violento, est√£o representadas na aula-espet√°culo.

‚ÄúO samba, sendo hoje reconhecido como s√≠mbolo nacional e produto de exporta√ß√£o, √© um retrato da nossa hist√≥ria complexa, das marcas coloniais: ele sobreviveu a criminaliza√ß√Ķes institucionais e tentativas de silenciamento a partir da c√©lula angolana e da recria√ß√£o dos negros escravizados ou das comunidades populares subalternizadas. Podemos entende-lo simbolicamente tamb√©m como produto das misturas: as percuss√Ķes africanas, os sopros ind√≠genas e as cordas ib√©ricas‚ÄĚ, pontua Renato.

Ele acrescenta que abordar√° tamb√©m outras refer√™ncias brasileiras que s√£o resultado da reinven√ß√£o da di√°spora, como a umbanda e as manifesta√ß√Ķes de roda. Dentre os sambas que Renato interpreta no espet√°culo est√° ‚ÄúCompasso da Vila‚ÄĚ, letra integrante do seu livro-CD, que descreve o cotidiano da Vila de Vera Cruz, onde √© ambientada a f√°bula. Ap√≥s cada apresenta√ß√£o, haver√° lan√ßamento da obra.

‚ÄúCosturas po√©ticas pelo fio da voz‚ÄĚ tem classifica√ß√£o indicativa livre e pode ser acompanhado pelo p√ļblico em geral. Esta turn√™ √© ainda dirigida especialmente a professores do ensino b√°sico, educadores em geral, mediadores de leitura, bibliotec√°rios e estudantes de Letras ou outras disciplinas art√≠sticas. Um programa impresso foi preparado como material de apoio no contexto did√°tico para estes espectadores.

‚ÄúA expectativa √© que possamos cerzir uma nova colcha de hist√≥rias e saberes em cada um desses locais. Apesar de passar por temas complexos, procuro fazer na aula um exerc√≠cio √≠ntimo, subjetivo, para que encontremos em nossa inf√Ęncia e na nossa ancestralidade o fio da meada de quem somos hoje, o fio da voz que continuamos fazendo vibrar no mundo‚ÄĚ.¬†¬† O trabalho tem dire√ß√£o de produ√ß√£o de Danieli Pereira e t√©cnica de Ricardo Grings. As bases musicais s√£o de Gustavo Gorla e a prepara√ß√£o vocal √© de Paulo Vitor Poloni.

Serviço:

Costuras poéticas pelo fio da voz

Aula-espet√°culo de Renato Forin Jr.

3 de agosto (quinta-feira)

19 horas

Cine Teatro Ant√īnio Candido do Amaral

(Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070)

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre

