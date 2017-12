Premiados os vencedores do concurso fotográfico “Revelando Rio Negro”

Compartilhar no Facebook

Na noite do dia 20 de dezembro, aconteceu a premiação do concurso fotográfico “Revelando Rio Negro – Rio Negro, Memórias, Cores e História”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na ocasião foram entregues os certificados aos participantes. Os vencedores levaram troféu e prêmios em dinheiro, sendo 1º lugar R$ 1.000,00; 2º lugar R$ 600,00 e 3º lugar R$ 400,00.

As fotos participantes estão em exposição no Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs.

Este concurso tem como objetivo difundir as tradições rionegrenses, promovendo a cultura e turismo da cidade, através do registro de monumentos e construções históricas, pontos turísticos, comemorações e representações da tradição e cultura do município de rio negro.

O resultado foi o seguinte:

1º Lugar – fotografia “Estrada que conta histórias” – Brunno Rafael Danieleviz



2º Lugar – fotografia “Mundo Rural” – Alessandro da Silva



3º Lugar – fotografia “Reflexos da história rionegrense” – André Tschoeke

O jurado do concurso, foi Josiel Prestes.