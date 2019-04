Na próxima quarta-feira, dia 1º de maio, a prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo e a Feira da Lua, realizará a Feira da Lua Especial de Aniversário e Dia do Trabalhador, a partir das 10h, na Praça João Pessoa. As festividades marcam os 15 anos da Feira da Lua no município. A programação contará com Feira de Artesanato, atividades recreativas para as crianças, praça de alimentação e shows com bandas locais. Confira a programação na imagem:

