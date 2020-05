Previsão do tempo indica chuva para Rio Negro e Mafra

De acordo com o site Clima Tempo, nesta terça-feira Rio Negro e Mafra terão pancadas de chuva à tarde e à noite. Para a quarta-feira, a previsão indica um clima chuvoso durante o dia e à noite, com a temperatura máxima de 16 graus. A chuva terá um volume de 35mm, insuficiente para amenizar a situação do rio Negro, que está com um nível bem abaixo do normal. No restante da semana a chuva deve parar, mas a temperatura deve permanecer baixa.

Sanepar realiza ajustes na estação de captação no rio Negro

Na tarde da quinta-feira (30), a Sanepar realizou ajustes em sua estação de captação no rio Negro com o objetivo de adiar o início do racionamento de água na cidade. Em consequência da estiagem que afeta o sul do Brasil, o nível do rio Negro está muito abaixo do normal. A ação teve o apoio da prefeitura de Rio Negro.

Fotos divulgadas na √ļltima semana mostram a situa√ß√£o do rio Negro nas localidades da Maitaca e Campina dos Andrades, no interior da cidade de Rio Negro-PR. Confira:

O grande período de estiagem está afetando o nosso rio Negro, principal fonte de abastecimento de água de Mafra e de Rio Negro. Segundo os institutos de pesquisas esse período do ano está sendo o mais seco desde 2006.

A falta de chuva fez com o nível dos rios ficassem muito abaixo do normal, o que tem prejudicando a agricultura e trazendo transtorno em várias cidades que correm o risco de ter a água racionada. Existem pontos do rio Negro que a lamina de água vária de 34 a 40 cm e em outros chegou a 0 cm. Destacando que o rio Negro abastece cerca de nove municípios catarinenses e aproximadamente cinco paranaenses numa extensão de 2.600 km².

PREFEITURAS PODEM PENALIZAR DESPERD√ćCIO

Diante da estiagem que atinge todas as regi√Ķes de Santa Catarina, com d√©ficit de chuvas desde o ano passado, a Secretaria do Desenvolvimento Econ√īmico Sustent√°vel (SDE) recomenda a proibi√ß√£o de usos de √°gua que n√£o sejam para consumo humano ou para saciar a sede de animais.

Em nota t√©cnica, na qual declara ‚Äúsitua√ß√£o de escassez h√≠drica prolongada nos cursos d‚Äô√°gua de Santa Catarina‚ÄĚ, a Secretaria se apoia no artigo 1 ¬ļ da Pol√≠tica Nacional de Recursos H√≠dricos para recomendar √†s Prefeituras Municipais e aos demais √≥rg√£os respons√°veis pelo saneamento e pela fiscaliza√ß√£o ‚Äúa ado√ß√£o de regras e crit√©rios, em regime de urg√™ncia, da proibi√ß√£o e penaliza√ß√£o de atividades notadamente reconhecidas como promotoras de desperd√≠cio de √°gua‚ÄĚ, tais como:

‚Äď Lavagem de fachadas, cal√ßadas, pisos, muros e ve√≠culos com o uso de mangueiras.

‚Äď Irriga√ß√£o de gramados e jardins.

‚Äď Resfriamento de telhados com umecta√ß√£o e umecta√ß√£o de vias p√ļblicas, exceto quando a fonte for o reuso de √°guas residuais.

O documento emitido pela Secretaria ainda recomenda a empreendimentos industriais a adoção de medidas de reuso, reaproveitamento e reciclagem de água em suas unidades fabris visando à redução do consumo.

‚ÄúCom o objetivo de estimular o controle e reservar a √°gua tratada para uso da popula√ß√£o, a CASAN est√° distribuindo uma correspond√™ncia a todas as 195 Prefeituras em que gerencia o sistema de abastecimento sugerindo que adotem as recomenda√ß√Ķes da SDE‚ÄĚ, diz o Diretor de Opera√ß√£o e Expans√£o, engenheiro F√°bio Krieger.