Previsão indica chuva e vento forte nesta terça-feira (30)

Compartilhar no Facebook

Nesta terça-feira terá a formação de um ciclone entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso vem gerando muita nebulosidade que irá passar por SC. Desta forma, a terça-feira será de céu encoberto, algumas aberturas pontuais de sol e chuva no decorrer do dia.

Para Rio Negro e Mafra o site Clima Tempo indica para esta terça-feira (30): Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Atenção para temporais com rajadas de vento

Há condições de chuva forte associadas a temporais com fortes rajadas de vento – eventos extremos até mesmo – granizo e raios. Essa situação de temporal para menos cidades, mas todas as regiões precisam ficar atentas.

A madrugada já teve rajadas de 79 km/h em Água Doce , 62 km/h em Xanxerê, 54 km/h em Chapecó e 46 km/h em Concórdia. As rajadas de vento vão continuar ao longo do dia. De manhã mais do Oeste a Serra. Ao longo da tarde da Serra para o Litoral. Rajadas de 80 a 100 km/h pontuais são possíveis. Na média, 60 a 70 km/h.

* Com informações do site NSCTotal e Clima Tempo.