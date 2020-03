Primeiro banco em Rio Negro foi inaugurado em 1923

O Banco era o Pelotense, instituição financeira nascida na cidade de Pelotas/RS no ano de 1906

No início da década de 1920 Rio Negro ganhou a sua primeira agencia bancaria que ficava na rua XV de Novembro, nº 19. O Banco era o Pelotense, instituição financeira nascida na cidade de Pelotas/RS no ano de 1906.

A inauguração da agência rio-negrense foi numa terça-feira, no dia 3 de julho de 1923. Na época o objetivo do banco era prestar o auxílio financeiro aos diferentes ramos da atividade existentes o que contribuiu para o desenvolvimento do município.

Parte da agencia permanece no Museu Histórico Professora Maria da Glória França Foohs, anexo a Prefeitura Municipal de Rio Negro/Parque Ecoturístico São Luís de Tolosa, e pode ser visitado durante a semana, de terça-feira a sexta-feira das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, e nos sábados e domingos das 13h30min às 17h.