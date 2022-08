#compartilhe Vamos pedalar? ‍♀ Estamos organizando o primeiro pedala solidário do grupo Irmãos de Sangue Rio Mafra O evento será realizado dia 18/09, com concentração as 08h30 em frente a academia Aquarium. Saída às 09h, seguindo o percurso até o mercado D’Vila (com parada pra água e fruta). Retornando até a academia para encerramento e SORTEIO DE BRINDES.

Para participar basta DOAR UM BRINQUEDO e se inscrever no link a seguir: https://forms.gle/4e6PZYa9cPdXUHN2A. Ajude-nos a compartilhar e divulgar esse evento. Todos Juntos Salvando Vidas!

O Brinquedo deve ser entregue até o dia do evento nos nossos pontos parceiros:

Academia Aquarium ou Ótica Record

Vai ser lindo, vem com a gente! Ah, todos com a camiseta do grupo ❤️ Lembrem-se que estamos com as encomendas em andamento, ainda dá tempo de pedir a sua.