Processo seletivo oferece vagas de emprego para o pronto atendimento de Rio Negro

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) está realizando o Processo Seletivo Solidário para seleção e classificação de candidatos para contratação e formação de cadastro reserva para o Pronto Atendimento Municipal de Rio Negro.

Há vagas disponíveis para auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro (a) assistencial, farmacêutico (a) e técnico de enfermagem. Há vagas PCD disponíveis.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site https://forms.gle/QXKZMD3mFLp33hhD8 até às 17h do dia 27/08/2023.

O processo seletivo será composto de quatro etapas: Inscrição; análise curricular; prova técnica e conhecimentos gerais; entrevista técnica/comportamental. É possível acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes ao Processo Seletivo pelo site: https://santacasachavantes.org

A seleção não se trata de concurso público, não decorrendo, portanto, qualquer estabilidade. As contratações se darão com base no regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A contratação ficará sob responsabilidade da SCMC de acordo com a disponibilidade de vagas.

A Prefeitura de Rio Negro e a Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes assinaram um Contrato de Gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços do pronto atendimento. No portal oficial da Prefeitura há mais informações sobre este importante contrato firmado.