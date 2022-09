Produtores rurais recebem capacitação no Lageado dos Vieiras

Diversos produtores rurais do Distrito de Lageado dos Vieiras e da região foram capacitados na manhã desta segunda-feira (5) sobre a emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e). O evento teve início às 9h30 no Salão da Igreja São José.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A capacitação foi promovida pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e em parceria com o Sindicato Rural e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná (Senar-PR).

Durante o encontro os produtores também receberam informações referentes aos novos procedimentos tecnológicos disponibilizados pela Prefeitura de Rio Negro, como os atendimentos online, o uso do aplicativo Atende Fácil e todas as facilidades oferecidas pelo programa Rio Negro Digital. As informações foram apresentadas por Marlon Stoeberl, que é o responsável da área de Tecnologia da Informação da Prefeitura. Também estiveram presentes no evento o prefeito James Karson Valério, o secretário municipal de agricultura e meio ambiente, Geraldo Veiga e seu assessor direto, Fabiano Mazur.

Os serviços da Prefeitura de Rio Negro ao munícipe estão oficialmente no meio digital, inclusive para os produtores rurais. Isso significa desburocratização, agilidade, facilidade e economia ao cidadão da cidade e do interior.

Através dos meios digitais, todos os rio-negrenses possuem acesso aos serviços da Prefeitura e podem fazer solicitações por meio do protocolo digital, emitir guias, notas e certidões, entre outros serviços digitais que estão aproximando a Prefeitura do munícipe, aliando a tecnologia ao atendimento eficaz, de forma ágil, moderna e resolutiva. Além de fazer suas solicitações, o munícipe pode acompanhar os seus processos de forma individual e segura, evitando filas e deslocamentos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O portal da Prefeitura pode ser acessado através do endereço www.rionegro.pr.gov.br