Professoras da rede municipal de Rio Negro recebem premiação em São Paulo

No último fim de semana, as professoras Josemari Fuckner e Ivana Martins Ribas estiveram representando o município de Rio Negro em São Paulo-SP. As professoras que são grande orgulho para a educação rio-negrense receberam o Prêmio Klabin Semeando Educação Boas Práticas 2022.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O evento que reuniu profissionais de diversos locais do Brasil teve como objetivo premiar projetos desenvolvidos em 2022 no universo das boas práticas pedagógicas, buscando valorizar e divulgar experiências educativas inclusivas, equitativas e de qualidade, conforme o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 – Educação de Qualidade.

A professora Josemari, que atua na Escola Municipal Celso Catalan, desenvolveu o projeto “Modelagem matemática como estratégia de ensino-aprendizagem”.

O projeto evidenciou diversas estratégias de estudo realizadas por alunos em busca da construção de um ginásio de esportes para a escola. Durante os trabalhos, os alunos aprenderam as operações matemáticas, análise de gráficos e tabelas, sistema monetário, área, perímetro, medidas de comprimento, probabilidade, localização de espaços, pesquisa, conexões e escalas, medidas de tempo, situações problemas, geometria plana e espacial e etc.

Na atividade, foram estudados todo o processo de construção civil, pesquisas, medição do espaço, levantamento dos materiais necessários, custo dos materiais de construção, custo da mão de obra, pesquisa no setor de obras do município, desenho da planta, entrevista com pedreiros, visitas em lojas de materiais de construção, visitas em obras residenciais, acompanhamento do processo de construção de uma casa, visitas em indústrias, conversa com engenheiro, análise dos custos com a obra, levantamento de hipótese e etc.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Josemari cita: “Essa possibilidade de participar de atividades nas quais os estudantes manipulem, explorem, interajam com materiais concretos, ao contrário de somente se dedicar a aulas expositivas e leituras de textos é essencial para o desenvolvimento e para o aprendizado das crianças”.

Já a professora Ivana, que produziu o projeto na Escola Municipal José de Lima, desenvolveu a temática “Sustentabilidade X Educação: Preservar é nossa missão!”

O projeto tem o intuito de reduzir o impacto sócio ambiental bem como as preocupações dos alunos e da comunidade no meio ambiente local e geral.

Primeiramente, os alunos foram apresentados a temas correspondentes à sustentabilidade e proteção ambiental, a alta incidência de poluição relacionada à água e solo ao entorno da escola e medidas de restauração e historicidade. As atividades abrangeram pesquisas e estudo do meio ambiente. Ao longo das etapas, o processo evoluiu para ações práticas: os alunos receberam mudas de árvores e foram instigados a serem protagonistas, levando o que aprenderam para suas casas e comunidade, além de aplicar as práticas sustentáveis em suas vidas.

A professora Ivana frisa: “Juntos somos mais fortes para mantermos o nosso ambiente com menos impacto.”.

A premiação do concurso contemplou todo o transporte, passagens aéreas, alimentação, hospedagem, participação no evento, entrada em passeios, museu e apresentações musicais para o premiado e para um acompanhante. Na oportunidade, as professoras e seus acompanhantes conheceram também, a Seleção Brasileira de Basquetebol.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretaria Municipal de Educação parabeniza as professoras bem como todos os envolvidos pela dedicação e desempenho nos projetos.

As professoras que são exemplo, demonstram um pouco do trabalho diário de toda a rede municipal de ensino de Rio Negro, que através de cooperação e espírito de equipe fazem da sala de aula mais do que um espaço de aprendizagem, mas um verdadeiro palco de sonhos e berço de incríveis futuros.