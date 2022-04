Programa Capacita Rio Negro disponibiliza três cursos gratuitos

Cursos de Confeiteiro, Maquiador e Assistente de Logística serão ofertados

O Município de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Senac estão ofertando GRATUITAMENTE, três cursos de qualificação, para jovens e adultos residentes no município. São eles: Confeiteiro, Maquiador e Assistente de Logística. A ação integra o Programa Capacita Rio Negro, que tem como objetivo a qualificação profissional como forma de preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho.

Os cursos são ofertados através do Programa Senac Gratuidade, podendo participar pessoas que possuem renda familiar per capita de até dois salários mínimos. As inscrições devem ser feitas no Senac Rio Negro, na Rua Marçal José Pereira, 100 – Estação Nova. No Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, na Rua Jacob Schelbauer, 125, Vila São Judas Tadeu. Ou ainda no Centro de Convivência Henrique Witt, na Rua Osvaldo Grein, 80 – Bairro Alto.

CONFEITEIRO:

Requisitos: ser morador de Rio Negro, ter 18 anos completos e o 5º ano do Ensino Fundamental.

Aulas de segunda a sexta-feira, das 13h30 Ã s 17h30.

Início: 11 de abril, encerramento em 01 de agosto de 2022.

Carga horária: 300h.

Inscrições até: 08/04/2022

MAQUIADOR:

Requisitos: ser morador de Rio Negro, ter 16 anos completos e o 6º ano do Ensino Fundamental.

Aulas de segunda a sexta-feira, das 9h15 Ã s 12h15.

Início: 11 de abril, encerramento em 11 de julho de 2022.

Carga horária: 160h.

Inscrições até: 08/04/2022

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA:

Requisitos: ser morador de Rio Negro, ter 15 anos completos e Ensino Fundamental completo.

Aulas às quartas, quintas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30.

Início: 04 de maio, encerramento em 05 de agosto de 2022.

Carga horária: 160h.

Inscrições até: 27/04/2022.