Programa Conheça Rio Negro é lançado oficialmente

O programa Conheça Rio Negro foi oficialmente lançado na noite desta quarta-feira (27) pela Prefeitura Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Rio Negro.

A solenidade de lançamento foi realizada na área de eventos do Flagra Chopp e teve a presença de diversas autoridades, entre elas o secretário de estado do turismo, Marcio Fernando Nunes, que antes do evento visitou alguns atrativos turísticos de Rio Negro. Empreendedores locais, imprensa, influenciadores digitais e a população em geral também participaram do evento e puderam conhecer melhor o programa.

O programa Conheça Rio Negro contempla uma estratégia de marketing multimídia, apolítica e apartidária, que tem como intuito principal estabelecer uma marca de divulgação turística do município. O programa também atuará internamente, fomentando o sentimento de pertencimento, tanto dos estabelecimentos, quanto da população local, que devem conhecer e reconhecer o grande potencial de nosso município.

Com o posicionamento estratégico dessa marca, o município de Rio Negro e todos que aqui vivem e empreendem podem alavancar seus negócios, atrair maior número de visitantes e apresentar regional, nacional e internacionalmente nossas riquezas naturais, culturais e históricas.

No evento desta quarta-feira foi lançado o site que reúne informações sobre a história, cultura, gastronomia, hospedagem, atrativos e eventos de Rio Negro. Para conhecer basta acessar: www.conhecarionegro.com.br

Nesta mesma noite ocorreu a assinatura do termo de cooperação entre o Município de Rio Negro e o Estado do Paraná, a fim de estabelecer estratégias de execução em relação ao projeto Turismo na Escola, que visa incentivar o crescimento e entendimento do turismo no Paraná pelos paranaenses, além de disseminar o conhecimento e integrar as comunidades locais ao tema do turismo, atuando na capacitação de professores da rede pública de ensino.