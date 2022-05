Programa Criança Feliz acompanha o desenvolvimento das crianças em Rio Negro

Programa acompanha o desenvolvimento das crianças na primeira infância

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social, vem buscando a ampliação das ações do Programa Criança Feliz. Trata-se de um importante programa que tem por objetivo a promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, levando em consideração a família e o seu contexto de vida.

O Programa é desenvolvido pela equipe técnica do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS e do Centro de Convivência Henrique Witt, formada por uma supervisora e visitadoras. O intuito da equipe é apoiar as famílias com gestantes e crianças na primeira infância, no exercício da função protetiva, bem como, ampliar o acesso aos serviços e direitos. Eles também buscam estimular o desenvolvimento das crianças fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.

As atividades do Programa são desenvolvidas alternadamente nas Unidades e na comunidade. Assim, a presença da equipe da Secretaria de Assistência Social é fortalecida nas comunidades, através da realização das visitas domiciliares. Da mesma forma, a perspectiva de proteção proativa e prevenção de situação de fragilização de vínculos, de isolamento e de situação de risco pessoal e social.