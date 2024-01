Programa de Manutenção das Estradas Rurais é constante em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

As estradas do interior de Rio Negro continuam recebendo melhorias com os serviços realizados pelas equipes da Secretaria de Obras e também da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

A Prefeitura possui o Programa de Manutenção das Estradas Rurais que prevê o apoio ao transporte da safra 2023/2024, além de gerar boas condições de trafegabilidade para todos os munícipes.

São realizados diversos serviços, como alargamentos de estradas, patrolamento, empedramento, além de manutenção e construção de bueiros. Os serviços seguem um planejamento e são realizados sempre quando há condições climáticas favoráveis.