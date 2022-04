Programa Empreendedor Rural será aplicado em Rio Negro

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com o Sindicato Rural e Senar, oferece o Programa Empreendedor Rural (PER). O encontro de sensibilização, no qual são apresentadas as etapas do programa, acontece nesta quarta-feira, 20 de abril, a partir das 9h, no Sindicato Rural de Rio Negro.

O PER busca oportunizar ao produtor rural uma visão mais clara de seu papel na sociedade brasileira, para que possa melhorar a sua qualidade de vida e a de sua família, gerindo o patrimônio e o negócio a partir do entendimento dos objetivos de longo prazo das famílias.

Através do eixo Família – Patrimônio – Negócio, os alunos e instrutores vão desenvolvendo as ações conforme as necessidades e situações específicas de cada família.

O Programa usa metodologias como o construtivismo – aprender junto com o facilitador; aplicação prática e análise de experiências empreendedoras – “aprender fazendo”. Possui como eixo condutor a família e seus objetivos de longo prazo. Cada participante irá caminhar no seu próprio ritmo ao longo do Programa, através de um processo participativo e vivencial. O Programa também trabalha o desenvolvimento de habilidades digitais.

Para participar é necessário ter idade mínima 18 anos, ou 16 anos se acompanhado de alguém da família. Ensino Fundamental completo. Estar inscrito no CADPRO. Podem participar egressos de turmas anteriores. A carga horária total é de 140 horas, em 17 encontros semanais de 8 horas e mais 4 horas do encontro de sensibilização.

