Projeto Atleta Ultra Solidário entrega uma tonelada de alimentos em Rio Negro

É com esse lema que o atleta rionegrense Walmir Piu, radicado em Curitiba, promove o projeto ‘Atleta Ultra Solidário’ criado por ele.

O objetivo do projeto e incentivar as pessoas a doarem aquilo que ela podem, o que elas tem de melhor, nas palavras de Walmir, “o que seu coração pode doar”.

Walmir, que é chef de cozinha na capital paranaense, correu de Curitiba a Rio Negro como forma de agradecimento as pessoas que doaram alimentos para o projeto. Uma tonelada de alimentos não perecíveis foram arrecadados e doados em na cidade natal do idealizador do projeto.

Além de correr Piu ministrou uma palestra para incentivar as pessoas a doarem o seu tempo, alimento, sangue, abraço, conhecimento, roupas e esperança.