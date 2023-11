Projeto Banco Amigo da Mulher é aplicado em Rio Negro

Hoje, dia 25 de novembro, √© o Dia Internacional para a Elimina√ß√£o da Viol√™ncia Contra as Mulheres. Trata-se de uma iniciativa da Organiza√ß√£o das Na√ß√Ķes Unidas (ONU) que visa prevenir e eliminar a viol√™ncia contra mulheres e meninas em todo o mundo, convocando uma a√ß√£o global para aumentar a conscientiza√ß√£o, fortalecer a defesa e criar oportunidades para a discuss√£o sobre desafios e solu√ß√Ķes do problema.

Neste ano a data foi ressaltada atrav√©s da inaugura√ß√£o oficial dos ‚ÄúBancos Laranjas‚ÄĚ do projeto Banco Amigo da Mulher, que foram instalados pelo Clube Soroptimista Internacional de Rio Negro em diversos pontos estrat√©gicos do munic√≠pio.

No Parque Ecotur√≠stico Municipal S√£o Lu√≠s de Tolosa, onde foi realizada a cerim√īnia de inaugura√ß√£o na manh√£ deste s√°bado, h√° dois bancos instalados. Ap√≥s os discursos das autoridades presentes houve o descerramento da fita inaugural de um dos bancos, j√° que s√£o diversos instalados no munic√≠pio de Rio Negro e tamb√©m em Mafra.

BANCOS LARANJAS

A viol√™ncia contra a mulher √© fato concreto em nossas cidades. As not√≠cias s√£o alarmantes e as institui√ß√Ķes p√ļblicas e privadas est√£o coesas em reduzir esta viol√™ncia que mulheres sofrem diuturnamente. Assim tamb√©m a Soroptimista Internacional, que tem por miss√£o melhorar a vida de mulheres e meninas e sempre est√° desenvolvendo projetos e programas para apoiar as mulheres v√≠timas de viol√™ncia, para que tenham for√ßa e coragem de fazer as den√ļncias.

O projeto Banco Amigo da Mulher, que foi abra√ßado pelos poderes p√ļblicos de Rio Negro e Mafra, visa deixar um alerta em bancos de pra√ßa com o n√ļmero do telefone para pedir ajuda. Os Bancos Laranjas fazem parte deste importante projeto de divulga√ß√£o e conscientiza√ß√£o da popula√ß√£o em geral sobre a viol√™ncia contra mulher, trazendo uma reflex√£o sobre as mulheres v√≠timas do feminic√≠dio.

O Clube Soroptimista, em parceria com a Prefeitura de Rio Negro, comércio local e associadas, implementou o projeto dos bancos como forma de alerta e em memória às vítimas de feminicídio.

Al√©m da cor laranja que √© a cor s√≠mbolo da campanha, nos bancos h√° a frase: ‚ÄúEm mem√≥ria das mulheres assassinadas, por aqueles que diziam am√°-las‚ÄĚ. Tamb√©m h√° um QR Code para contato com o Clube Soroptimista e a indica√ß√£o do telefone para den√ļncias de viol√™ncia: 180.

DENUNCIE

A viol√™ncia contra a mulher, seja ela f√≠sica ou psicol√≥gica, √© considerada um crime previsto na Lei n¬ļ 11.340 de 2006, tamb√©m conhecida como ‚ÄúLei Maria da Penha‚ÄĚ, pass√≠vel de penalidades ao agressor.

A vítima de violência doméstica deve registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) e solicitar as medidas protetivas. As mulheres que recebem as medidas protetivas passam a ser acompanhadas de perto por uma equipe que fiscaliza o cumprimento da determinação judicial.

Muitas mulheres s√£o v√≠timas de viol√™ncia e sofrem caladas, por isso todos podem denunciar de forma an√īnima ao constatarem uma situa√ß√£o de viol√™ncia. No Paran√° o canal de den√ļncias √© o Disque 181. Tamb√©m √© poss√≠vel realizar uma den√ļncia atrav√©s do site: https://www.denuncia181.pr.gov.br/bids/sobre-crime

A√á√ēES EM RIO NEGRO

A luta pelos direitos das mulheres e o fim da viol√™ncia contra a mulher √© cada vez mais fortalecida e valorizada em Rio Negro. Atrav√©s do ‚ÄúRio Negro Mulher‚ÄĚ, a Prefeitura realiza diversas a√ß√Ķes voltadas ao empoderamento feminino. Neste ano foi realizada, por exemplo, a 1¬™ Semana Municipal de Combate ao Feminic√≠dio.

Al√©m disso, em junho deste ano um importante Termo de Coopera√ß√£o foi celebrado entre o Munic√≠pio de Rio Negro e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subse√ß√£o de Rio Negro, em conformidade com a Lei Municipal n¬ļ 3.297/2023 que estabelece o programa ‚ÄúPr√°ticas de Enfrentamento √† Viol√™ncia Contra Mulher no Munic√≠pio de Rio Negro‚ÄĚ. Este importante programa visa o monitoramento da seguran√ßa das mulheres v√≠timas de viol√™ncia.

Ficou ajustado no Termo de Coopera√ß√£o o conjunto de a√ß√Ķes integradas para auxiliar mulheres v√≠timas de viol√™ncia em Rio Negro. A OAB auxilia o acesso √† justi√ßa e bem-estar das mulheres v√≠timas de viol√™ncia. A institui√ß√£o promove medidas para nomea√ß√£o de Advogados Dativos inscritos na OAB/PR, visando o suporte jur√≠dico √†s mulheres v√≠timas de viol√™ncia atendidas pelo Munic√≠pio de Rio Negro, que assim necessitarem.

Uma a√ß√£o conjunta de campanha de combate √† viol√™ncia contra a mulher tamb√©m foi realizada neste ano na Pra√ßa Jo√£o Pessoa. No evento a popula√ß√£o teve acesso a diversas informa√ß√Ķes atrav√©s de panfletos, barracas com distribui√ß√£o de materiais e conversas com profissionais. A a√ß√£o foi realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em parceria com o Conselho Municipal da Cidade, Secretaria de Assist√™ncia Social, CREAS, Clube Soroptimistas, Rede Feminina de Combate ao C√Ęncer e Procuradoria da Mulher da C√Ęmara Municipal de Vereadores.

Caminhadas de conscientiza√ß√£o e palestras em escolas tamb√©m foram organizadas pelo Departamento de Pol√≠ticas P√ļblicas para as Mulheres, que foi criado em Rio Negro atrav√©s da Lei Municipal n¬ļ 3.309/2023.

A criação deste importante departamento foi um marco para a garantia dos direitos das mulheres rio-negrenses. Ele segue a linha de atuação do Governo do Estado, que hoje conta com a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. O departamento é um elo com o Governo Estadual, garantindo recursos e aplicação de programas em prol da mulher rio-negrense.

O Departamento de Pol√≠ticas P√ļblicas para as Mulheres de Rio Negro tamb√©m √© respons√°vel pelo monitoramento de todas as a√ß√Ķes voltadas ao p√ļblico feminino, fortalecendo estrat√©gias que fomentem o protagonismo da mulher.

SAIBA MAIS

A Organiza√ß√£o Mundial de Sa√ļde (OMS) define a viol√™ncia contra a mulher como todo ato de viol√™ncia baseado no g√™nero que tem como resultado o dano f√≠sico, sexual, psicol√≥gico, incluindo amea√ßas, coer√ß√£o e priva√ß√£o arbitr√°ria da liberdade, seja na vida p√ļblica privada.

De acordo com estat√≠sticas da OMS, uma em cada tr√™s mulheres sofre de viol√™ncia dom√©stica. A viol√™ncia contra a mulher √© uma quest√£o social e de sa√ļde p√ļblica; n√£o distingue cor, classe econ√īmica ou social, e est√° presente em todo o mundo.

PRESENÇAS

Participaram do evento: o prefeito de Rio Negro, James Karson Val√©rio; a governadora soroptimista da Regi√£o Brasil, Mariza Schuster Bueno; o juiz de direito, Dr. Rodrigo Morillos; a vereadora Isabel Cristina Souza; a diretora do Departamento de Pol√≠ticas P√ļblicas para as Mulheres de Rio Negro, Eva Mariane Oliveira; a secret√°ria municipal de assist√™ncia social, Eliane Valerio Pereira; secret√°ria municipal de cultura, turismo e educa√ß√£o, Jussara do Rocio Heide; al√©m de membros do Clube Soroptimista, servidores municipais e popula√ß√£o.