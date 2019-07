Projeto ‘Carretas do Conhecimento’ vai trazer qualificação profissional a Rio Negro

Rio Negro está entre os 46 municípios do Paraná que receberão o projeto Carretas do Conhecimento, idealizado pelo governo do Paraná, através da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Volkswagen e o Senai/PR.

O programa foi lançado na última quinta-feira (5), em solenidade com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o presidente e CEO da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si, o presidente do Sistema Fiep, Edson Campagnolo, e o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

Através do projeto serão oferecidos à população cursos de panificação, costura industrial, aperfeiçoamento em mecânica industrial, manutenção e instalação de ar-condicionado split, mecânica de automóveis, aperfeiçoamento em eletricidade automotiva, noções de mecânica de motocicleta e instalações elétricas prediais. As certificações serão encaminhadas diretamente para as Agências do Trabalhador, dinamizando os processos de contratação.

Em Rio Negro o curso disponibilizado será o de corte e costura industrial, com o objetivo de formar 75 profissionais na área. A previsão é capacitar cerca de duas mil pessoas no estado. Os cursos iniciarão agora neste segundo semestre.

O projeto Carretas do Conhecimento é uma das contrapartidas do Protocolo de Intenções firmado pela Volkswagen com o governo do estado em 2013, através do programa Paraná Competitivo, que estabelece condições gerais para os investimentos na fábrica de São José dos Pinhais.

Além de Rio Negro os municípios beneficiados com o projeto são: Curitiba, Cornélio Procópio, Bandeirantes, Andirá, Pato Bragado, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Realeza, Ampére, Vitorino, Mariópolis, Chopinzinho, Ibiporã, Perobal, Cruzeiro do Oeste, Sertanópolis, Assaí, Florestópolis, Jaguariaíva, Reserva, Tibagi, Ouro Verde do Oeste, Cafelândia, Campo Mourão, Pontal do Paraná, Lapa, Campina Grande do Sul, Terra Roxa, Sarandi, Astorga, Santa Fé, Porto Amazonas, Telêmaco Borba, Matelândia, Corbélia, Peabiru, Engenheiro Beltrão, Morretes, Cidade Gaúcha, Cambé, Colorado, Paiçandu e Cambará.