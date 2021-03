Projeto “Conecta Rio Negro” traz inovação no ensino online

Material exclusivo poderá ser acessado em breve por alunos, professores e comunidade

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Todo o sistema educacional precisou se adaptar as novas modalidades de ensino durante o último ano. O Município de Rio Negro, buscando atender a esta demanda, desenvolveu o projeto Conecta Rio Negro.

Este projeto surgiu da necessidade de estratégias de aprendizagem para as aulas remotas. O material produzido fará parte do acervo educacional, que poderá ser acessado por qualquer pessoa, através do canal no Youtube. Além das aulas, a plataforma abrangerá atividades extras, palestras e produções para a área da educação. Alunos poderão utilizar o material para reforço escolar e os professores como forma de dinamizar as estratégias de ensino.

Para oferecer um conteúdo de alta qualidade a equipe da Secretaria Municipal de Educação selecionou conteúdos, professores e materiais complementares que farão toda a diferença nesse processo. “As professoras envolvidas nas gravações estão super animadas, planejando as aulas com material motivador e estratégias inovadoras, buscando regionalizar os conteúdos à realidade do município. Além disso, os alunos receberão material impresso de acordo com as aulas, contendo o conteúdo e exercícios de fixação”, afirmou a secretária de Educação, Vera Pfeffer Schelbauer.

O Conecta Rio Negro vem para transformar o ambiente educacional rionegrense online, atendendo especialmente a linguagem e contemporaneidade dos jovens e crianças que utilizarão a plataforma. “Esta novidade traz ainda mais qualidade para a Educação de Rio Negro, e atende as necessidades das aulas não presenciais durante a Pandemia” completou a secretária.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -