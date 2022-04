Projeto da Escola Olavo Bilac oferece aprendizagem de instrumentos e canto aos alunos

Estimular o desenvolvimento dos alunos através da música é uma das ações da Escola Municipal Olavo Bilac. O projeto “Bandas e Corais na Escola” oferece aos alunos a aprendizagem de instrumentos de fanfarra e de canto. Com isso, a Fanfarra conta hoje com 23 alunos participantes, com idades entre 09 e 11 anos. Além de aprender as técnicas e ensaios, os alunos realizam apresentações na escola e na comunidade.

A Fanfarra da Escola Municipal Olavo Bilac atualmente é regida pelo estagiário Cauã Igor dos Santos Collaço, aluno do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Cívico Militar Presidente Caetano Munhoz da Rocha. O projeto surgiu através do programa “Rio Negro Integral”. Assim, as crianças ensaiam no contraturno, três vezes por semana. As atividades se alternam entre aprender/tocar os instrumentos, bem como ensaio de voz, para apresentações.

Os instrumentos tocados pelos alunos são: percussão (caixa, bumbo, surdo), ataque (pratos, meia lua), instrumento voz (lira). A Escola também tem o intuito de futuramente aplicar aulas de violão, que dependem ainda da aquisição dos instrumentos.

A música no projeto “Bandas e Corais na Escola” se insere na perspectiva mais ampla de educação apontada no primeiro parágrafo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, qual seja: “Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.”

A continuidade do projeto também sinaliza uma participação significativa no cumprimento do direito à educação e à cultura, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se de um projeto da área de educação musical com o caráter mais específico de formação de grupos, bandas e corais. O ensino da música na escola, contribui no desenvolvimento da atenção e memória, já que o aluno aprende a ouvir de maneira ativa e refletida. Por meio da música, é possível vencer as barreiras da timidez, desenvolver a responsabilidade, trabalho em grupo e comprometimento da equipe, autoestima, e instigar o pensamento crítico.

