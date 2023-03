Projeto Futuro Integral tem início em Rio Negro com alunos de escolas municipais

Nesta segunda-feira teve início em Rio Negro a edição 2023 do projeto Futuro Integral. Juntamente com a direção e professores do Sesc, o prefeito James Karson Valério esteve na unidade onde as atividades ocorrem, juntamente com o vice-prefeito Alessandro von Linsingen e com a secretária municipal de educação, Vera Pfeffer Schelbauer. Todos deram as boas-vindas aos alunos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Futuro Integral é um projeto totalmente gratuito aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Educação, mantém o convênio com o Sesc para a aplicação do projeto. O transporte da Prefeitura leva os alunos até a unidade do Sesc no bairro Estação Nova. Os alunos pegam o ônibus na escola e retornam para a mesma ao final das atividades.

O projeto é de contraturno escolar e ocorre duas vezes na semana durante o ano todo, visando desenvolver as diferentes habilidades por meio de jogos e brincadeiras, através dos eixos do letramento, raciocínio lógico, arte e educação. Também busca uma prática dinâmica do uso do conhecimento.

No projeto as crianças recebem lanche gratuito que é sempre composto por uma porção de fruta, um suco natural ou polpa e um doce ou salgado assado. Todas as crianças matriculadas recebem a camiseta do projeto e não precisam levar material escolar, pois o Sesc fornece.

A metodologia é a de projetos, sendo que neste ano o tema será o “Sítio do Picapau Amarelo”. Com base neste tema proposto, várias atividades serão realizadas durante o ano. Estão previstas, por exemplo, atividades envolvendo o rio Negro com visitas técnicas na Sanepar, além de atividades com foco no empreendedorismo visando o conhecimento sobre alimentos típicos da nossa agricultura.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para fazer a matrícula o aluno deve ter no mínimo sete anos de idade completos e estar matriculado em uma das escolas conveniadas. Também precisa ter, obrigatoriamente, o CPF. Todo início de ano letivo, no mês de fevereiro, o Sesc realiza plantões de matrículas nas escolas do convênio.