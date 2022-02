Projeto Integrador do Curso de Auxiliar de Confeitaria é realizado em Rio Negro

Atividades encerram com o Projeto Integrador 

Nesta sexta-feira, 11 de fevereiro, aconteceu o Projeto Integrador do Curso de Auxiliar de Confeitaria, no SENAC. O projeto marcou o encerramento do Curso, realizado através da parceria entre o SENAC e a Prefeitura Municipal de Rio Negro РSecretaria de Assistência Social. As aulas foram ministradas pela instrutora Léia Zielinski.

O Projeto Integrador permite aos alunos vivenciar as experi√™ncias de aprendizagem que se sustentem no ‚Äúaprender fazendo‚ÄĚ e no di√°logo entre a sala de aula e a realidade do mundo do trabalho. As alunas puderam demonstrar o seu conhecimento por meio da prepara√ß√£o do confeito e salgados, al√©m de toda a ornamenta√ß√£o da mesa, pelos quais foram avaliadas.

O Curso de Auxiliar de Confeitaria iniciou no dia¬† 27 de julho de 2021. O encerramento com o Projeto Integrador foi organizado pela equipe do SENAC. Acompanharam a a√ß√£o a secret√°ria Municipal de Assist√™ncia Social, Eliane Valerio Pereira e a vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Crian√ßa e do Adolescente, Ivanilde K√ľhl Fernandes.

