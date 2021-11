Projeto “Rio Negro em Vitrine” é desenvolvido por alunos de escolas municipais

Projeto realiza parceria entre nas escolas estabelecimentos para decorar a cidade

Em comemoração aos 151 anos de emancipação política de Rio Negro, a rede municipal de ensino está desenvolvendo com seus alunos o projeto “Rio Negro em vitrine”, que consiste em realizar atividades artísticas trabalhando com as crianças a história do município.

Os trabalhos mostram as etnias colonizadoras, figuras históricas, símbolos municipais e a cultura local, envolvendo as crianças em suas próprias raízes.

Os trabalhos, temas e estabelecimentos envolvidos podem ser visualizados nos seguintes endereços:

Vitrine Escola Municipal Celso Catalan

Tema “Escolas e CMEIs de nosso município”

Local: Kinder Campo do Gado.

Vitrine CMEI Silvestre Maess e Escola Municipal Olavo Bilac

Tema: “Seminário Seráfico – Um Patrimônio que guarda belas Histórias”

Local: Parada econômica

Vitrine Escola Municipal Ricardo Nentwig

Tema “Imigrantes alemães e bucovinos”

Local: A Passarela



Vitrine CMEI Lenir Rodrigues

Tema “O Portal”

Local: Avenida

Vitrine CMEI Agostinho Paizani

Tema: “A história de Rio Negro sobre os trilhos do trem”

Local: Papelaria Belas Artes

Vitrine CMEI Claci de Lima e Escola Rural Municipal José de Lima

Tema: “Roseira, do botão de rosa a história de um povo”

Local: Afubra

Vitrine Escola Municipal João da Silva Machado

Tema: “João da Silva Machado, o Barão de Antonina”

Local: Rilex Centro

Vitrine Escola Municipal João Braz de Oliveira

Tema: “Fazendinha contando sua história”

Local: SICOOB

Vitrine CMEI Tia Fani e Escola Municipal Prefeito Mathias Augusto Bohn

Tema: “A Força do Interior”

Local: Desigual de Rio Negro

Vitrine Escola Municipal Ana Zornig

Tema:“Juntos fazemos Rio Negro”

Local: Belmiro Witt

Vitrine Escola Municipal Duque de Caxias

Tema: “Etnias”

Local: Linda Rosa

Vitrine Escola Rural Municipal Municipal Paulino Valério

Tema: “Aracy Guimarães Rosa”

Local: Lua e Sol confecções

Vitrine Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida

Tema: “Rio Negro: Trabalho, Fé e Perseverança”

Local: Auto Peças Bairro Alto

Vitrine: Escola Rural Municipal Eraldo Germano Plautz

Tema: “Ponte Dr. Dinis Henning tu és a união na fronteira da amizade.”

Local: Slonyn Confecções

Vitrine Escola Municipal Professor Venceslau Muniz

Tema: “Patrono Venceslau Muniz e suas realizações no município de Rio Negro”

Local: Coisinhas da Lu

Vitrine CMEI Alceu Antonio Swarowski

Tema: “5° Regimento de Carros de Combate”

Local: Exclusiva Basic

Vitrine Escola Municipal Tia Apolônia

Tema: “Ginásio de Esportes José Muller, a história do esporte em Rio Negro”

Local: Loja de Colchões Ortobom