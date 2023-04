Projeto Vida Feliz – Turismo Rural realiza as primeiras viagens com idosos de Rio Negro

Na manhã desta terça-feira (25), o vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen e a secretária municipal de assistência social, Eliane Valerio Pereira, estiveram presentes no Serviço Social do Comércio (SESC) para acompanhar a saída de viagem de 53 idosos que se inscreveram no Projeto Vida Feliz – Turismo Rural, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social em conjunto com o Conselho Municipal do Idoso.

O projeto inovador prevê total gratuidade aos passeios, incluindo transporte e alimentação. O destino das viagens de hoje foi o Hotel Estância Betânea em Colombo-PR, sendo essas as duas primeiras viagens do projeto, que inicialmente previa uma única viagem para Colombo, com um total de 28 passageiros, porém as inscrições superaram enormemente as expectativas totalizando 116 idosos inscritos.

Com isso, a Secretaria ampliou o contrato com o SESC para mais uma viagem e já prevê a contratação de mais outras duas viagens para atender todos os idosos inscritos.  Ao final do mês de maio serão ofertadas outras viagens também previstas no projeto, com destino ao interior do município de Rio Negro: Kantinho do Paraíso – Sítio dos Valérios; Vinícula Casa Zator – Lageado das Mortes e Sítio Santo Antonio – Lençol.

Esse projeto visa oportunizar aos idosos rio-negrenses o acesso à cultura e turismo, proporcionando indiretamente à saúde física e mental dessa população, haja visto que o acesso ao lazer estimula a socialização, o compartilhamento de experiências, a comunicação, o aprendizado, gerando maior saúde física e mental e por consequência, melhoria da qualidade de vida.