Publicado edital para a Eleição dos Conselheiros de Direitos da Sociedade Civil Município de Rio Negro

Foi publicado nesta segunda feira (19), o edital nº001/2021 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) que trata do processo de eleição de entidades da sociedade civil interessadas em compor o conselho para o triênio 2021/2024.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Podem se inscrever entidades do Município de Rio Negro, com mais de um ano de funcionamento, e que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

As inscrições iniciaram na segunda-feira e vão até o dia 23/07/2021, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social (no antigo fórum de Rio Negro), ou através do e-mail do conselho: cmdca.rionegro@gmail.com

Dúvidas podem ser esclarecidas através dos telefones: 3642-3349 / 3642-0978.

Confira o edital:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -