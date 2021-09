Rampa de acesso ao rio Negro durante a navegação dos barcos a vapor poderá ser revitalizada

Os vereadores de Rio Negro aprovaram o requerimento na última sessão da Câmara, nesta terça-feira (31), solicitando que a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras a limpeza da rampa de acesso para o rio Negro, situada no início da Rua Riachuelo, nos fundos do Hotel Rio Negro.

A rampa é um marco histórico do município, a qual foi amplamente utilizada para o acesso aos barcos a vapor entre o final do Século XIX e início do Século XX.

Leia mais no livro Rio Negro 150 Anos de Ever Lisboa: www.everlisboa.com.br/rionegro150anos

A sugestão é que que o espaço seja revitalizado para que venha a ser utilizado para acesso ao rio como foi no passado.

Veja a justificativa na íntegra:

“Como é sabido, com o início da navegação no rio Negro a partir de 1883, foi viabilizada uma rampa de acesso para a carga e descarga dos barcos a vapor que ancoravam as margens do rio, na rua Riachuelo. O intenso comércio e transporte de cargas, especialmente erva-mate, ocorreu até o ano de 1953. O fluxo de pessoas no local era grande, muitas delas utilizavam do espaço para colocar barcos na água, o que foi se perdendo com o tempo com o acúmulo de terra e mato que foi tomando conta do local.

O que se pretende é a revitalização desta área para que as pessoas interessadas em ter acesso ao rio de forma mais rápida e segura possam utilizar do espaço utilizado durante 70 anos por nossos antepassados. Seria uma forma de estimular os adeptos aos esportes aquáticos e lazer a utilizarem esta rampa de acesso ao rio.”