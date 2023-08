Realizada a abertura da 1ª Semana Municipal de Combate ao Feminicídio em Rio Negro

Evento também marcou a criação do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres

A manhã desta segunda-feira, 31 de julho, foi histórica para o Município de Rio Negro. A data marcou a abertura da 1ª Semana Municipal de Combate ao Feminicídio e a criação do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres.

Com a participação de grande público, a população rio-negrense mostrou seu apoio no combate a violência contra a mulher e na luta pela igualdade de gênero em nossa sociedade. O evento, realizado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, contou com a presença de lideranças femininas e da secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte.

Durante a solenidade foram apresentadas as ações já desenvolvidas pelo município em prol das mulheres. As ações são fundamentais para nortear o novo departamento que será responsável pela elaboração, controle e acompanhamento das políticas públicas para as mulheres, na busca de novos recursos e do aprimoramento dos programas já existentes.

SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO FEMINICÍDIO

Instituída pela Lei nº 3.299 a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio acontecerá na rede pública municipal de ensino de 31 de julho a 04 de agosto. Para a realização, o município conta com apoio de mulheres de diversas áreas, sendo servidoras públicas municipais multidisciplinares, representantes das forças armadas, do poder legislativo e de clubes de serviço. Essas mulheres farão uma palestra integrada, preparada pela equipe do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, para os alunos das escolas estaduais.

Para os alunos da rede municipal de ensino será apresentada uma peça teatral chamada “E se as rosas falassem?”. Uma delicada história sobre amor e força feminina, que aborda a questão da violência contra a mulher e como a Lei Maria da Penha pode ajudar as vítimas, alertando as crianças sobre respeito e amor. A peça foi produzida pelo Grupo de Teatro Municipal especialmente para a Semana.

O objetivo principal dessa ação é a promoção dos direitos das mulheres, a educação para a não violência e o fortalecimento de uma rede de apoio e de proteção para elas. Com isso, espera-se transformar a cultura existente, investindo na conscientização desde a infância.

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

Durante a solenidade o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, assinou a Lei Municipal nº 3.309/2023 que cria o Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres. Um importante marco para a garantia dos direitos das mulheres rio-negrenses. Na ocasião, também foi destacada a Portaria nº 801/2023 que designa a servidora Eva Mariane Lopes de Oliveira como responsável pelo novo departamento.

A criação deste departamento segue a linha de atuação do Governo do Estado, que hoje conta com a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Ele será um elo com o Governo Estadual, garantindo recursos e aplicação de programas em prol da mulher rio-negrense. O órgão também será responsável pelo monitoramento de todas as ações voltadas ao público feminino, fortalecendo estratégias que fomentem o protagonismo da mulher. Ações e campanhas educativas como a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio e a Caminhada do Meio-Dia serão desenvolvidas através do novo departamento.