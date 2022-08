Realizada a formatura dos cursos de qualificação ofertados pela Prefeitura de Rio Negro e Senac

Na tarde desta quarta-feira (10), foi realizada no Senac Rio Negro a formatura dos cursos de Confeiteiro, Maquiador e Assistente de Logística, que foram ofertados gratuitamente à população pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Programa Senac Gratuidade.

Estes cursos de qualificação para jovens e adultos integram o Programa Capacita Rio Negro, que tem como objetivo a qualificação profissional como forma de preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho. O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, prestigiou a formatura e destacou a importância da parceria da Prefeitura com o Senac. Também destacou a importância da certificação para os alunos. “Com esta formação vocês terão a chancela do Senac, que é uma instituição de credibilidade. Isso fará a diferença para vocês no mercado de trabalho”, comentou.

O prefeito ressaltou que mais cursos serão realizados em breve e lembrou aos alunos do Espaço Empreender que há em Rio Negro: “Estaremos juntos neste segundo semestre com mais cursos através do Programa Capacita Rio Negro e em parceria com o Senac Rio Negro. A Prefeitura oferece também a oportunidades para vocês gerenciarem o próprio negócio. Temos um departamento que oferece um grande apoio aos empreendedores. Rio Negro está á sua disposição”.

O curso de Confeiteiro iniciou no dia 11 de abril deste ano e foi encerrado no dia 1 de agosto. Teve uma carga horária de 300 horas. Com uma carga horária de 160 horas, o curso de Maquiador iniciou no dia 2 de maio e encerrou no dia 5 de agosto. Já o curso de Assistente de Logística iniciou no dia 4 de maio e terminou nesta quarta-feira, dia 10, com uma carga horária total de 160 horas.

Na ocasião também ocorreu a formatura do curso de Assistente Administrativo, ofertado pelo Programa Senac Gratuidade, que amplia o acesso de quem tem renda familiar mensal de até dois salários mínimos por pessoa à educação profissional de qualidade.

No total 50 alunos foram certificados. Todos estão aptos para atuarem no mercado de trabalho. Também esteve presente no evento a secretária municipal de assistência social, Eliane Valério Pereira, o gerente do Senac Rio Negro, Luiz Henrique Gradiz Alves, membros da equipe da secretaria municipal de educação de Rio Negro, professores dos cursos e familiares dos alunos.