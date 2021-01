Realizada a passagem de função de Adjunto de Comando do 5º RCC

Na última semana foi realizada nas dependências do 5º Regimento de Carros de Combate (5º RCC), a formatura de passagem de função de Adjunto de Comando. A função era desempenhada pelo 1º Sgt Paulo Emílio Bertoni Junior. Nos próximos dois anos a missão será desempenhada pelo 1º Sgt Genésio Ballatka, que é natural de São Bento do Sul-SC.

A função Adjunto de Comando foi criada no ano de 2015 e tem destacado os Subtenentes e Primeiros Sargentos, com perfil de liderança, competência profissional e ilibada conduta pessoal, valorizando assim a carreira do graduado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Adjunto de Comando terá como atribuições: ser divulgador da Ética e dos Valores Militares, ser fortalecedor dos padrões do Comportamento Militar, ser o facilitador da comunicação entre o Comando e as praças, ser divulgador da missão e da visão da Unidade e dos conceitos do Comando, assessorar o Comando em assuntos disciplinares, de instrução, do bem-estar, incluindo o da Família Militar, e em outros que envolvam as praças.

Para o bom cumprimento da importante missão de assessorar o Comando em situações relacionadas às praças e em outras concernentes à rotina da Unidade, o Adjunto de Comando utilizará a experiência, o conhecimento, a motivação e a liderança adquiridos ao longo da vida militar e os transmitirá a seus pares e subordinados.

Devido à situação atual da pandemia, a cerimônia aconteceu nas dependências do 5º RCC e contou apenas com a presença do Coronel Gustavo Henrique Araújo Pereira Machado, Comandante do 5º RCC, das famílias dos Adjuntos de Comando substituído e substituto, bem como dos militares integrantes da Organização Militar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Fotos: Divulgação