Realizada a solenidade de abertura das festividades dos 152 anos de Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro preparou um calendário de eventos especial para celebrar os 152 anos de emancipação política do município. A solenidade de abertura das festividades ocorreu na tarde da última terça-feira no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Rio Negro supera todas as adversidades e promove a alegria ao povo da cidade e do interior com cultura, arte e a junção das famílias. Vale a pena viver em Rio Negro. Orgulhar-se da nossa terra. E para parabenizar e iniciar este mês de muitas conquistas, de muitos avanços, de muitas atividades e de muitas ações, nós iniciamos hoje oficialmente as festividades comemorativas aos 152 anos da nossa terra”, disse o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, ao iniciar oficialmente as festividades do município.

Na programação haverá diversas inaugurações de serviços importantes para a população, eventos esportivos, apresentações culturais, shows nacionais, lançamento de livro, caminhadas e muito mais. O calendário de eventos pode ser acessado no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br

Durante o evento também foram realizadas homenagens aos familiares que fazem parte da história do município. Foram homenageados:

Anselma Walburger Pfeffer: Através do Decreto nº 126 de 17 de outubro de 2022 ficou nomeada a Rua Anselma Walburger Pfeffer, localizada no bairro Passa Três.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Antônio Strack: Através do Decreto nº 28 de 03 de março de 2021 ficou nomeada a Rua Antônio Strack, localizada no bairro Sítio dos Rauen.

Carmen Moraes Stange: Através do Decreto nº 58 de 16 de maio de 2022 ficou nomeada A Rua Professora Carmen Moraes Stange, localizada no bairro Bom Jesus.

Conrado Nentwig: Através do Decreto nº 20 de 23 de fevereiro de 2022 ficou nomeada a Rua Conrado Nentwig, localizada no bairro Tijuco Preto.

Ester Kuhl: Através do Decreto nº 62 de 27 de maio de 2022 ficou nomeada a Rua Ester Kuhl, localizada no bairro Roseira.

Rudolfo Nentwig: Através do Decreto nº 13 de 07 de fevereiro de 2022 ficou nomeada a Rua Rudolfo Nentwig, localizada no bairro Tijuco Preto.

Durante o evento, o hino nacional brasileiro foi tocado por Isabela Nunes e o hino do município de Rio Negro foi cantado por Sofia Bramorski Sen, ambas da escola de música Ana Madalena Bach.