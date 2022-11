Realizada mais uma soltura de peixes nativos no rio Negro

Na manhã deste sábado ocorreu mais uma soltura de alevinos no rio Negro realizada por voluntários.

A ação iniciou às 9h30 na Av. Rio de Janeiro com a participação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro, Rotary Club de Rio Negro, Madem, Sesc Rio Negro, Ong Voz do Rio, Corpo de Bombeiros de Rio Negro e população que colabora de forma voluntária para a preservação do rio.

Foram soltos no rio Negro centenas de peixes Acará (Geophagus brasiliensis) com o objetivo de gerar a recomposição da fauna do rio. Também conhecido como Cará e Acará-papa-terra, o Geophagus brasiliensis é o ciclídeo mais difundido do Brasil, podendo ser encontrado em qualquer bacia hidrográfica do país.

A ação faz parte do calendário de eventos do aniversário de 152 anos de emancipação política de Rio Negro. Na programação haverá diversas inaugurações de serviços importantes para a população, eventos esportivos, apresentações culturais, shows nacionais, lançamento de livro, caminhadas e muito mais. O calendário de eventos pode ser acessado no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br