Realizada mais uma visita guiada no Cemitério Municipal de Rio Negro

Há muitas formas de conhecer e interagir com a história de uma cidade e a visita cemiterial é uma das mais curiosas e interessantes. Com o intuito de levar conhecimento aos moradores, a Secretaria de Cultura e Turismo realizou no último sábado, dia 12, uma visita guiada ao Cemitério Municipal de Rio Negro.

Os participantes percorreram sepulturas antigas e aquelas onde encontram-se as recordações de personalidades municipais. Tudo acompanhado de muita informação histórica transmitida pela turismóloga da Secretaria. Além da história, diversas curiosidades também foram abordadas.

Esta foi a segunda realização da visita cemiterial, totalmente gratuita para a população. Uma ótima oportunidade de conhecer e entender o cemitério como patrimônio municipal, que guarda um importante acervo cultural, histórico e arquitetônico de todos os períodos da trajetória rionegrense.

Se você perdeu essa oportunidade, fique tranquilo: estão previstas mais três edições da visita cemiterial ainda este ano.

