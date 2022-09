Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro receberá veículo para transporte de pacientes

Na última sexta-feira (2), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, assinou a autorização para abertura de processo licitatório na modalidade Pregão para a aquisição de um veículo para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra, que é a Unidade Socioassistencial Beneficiária do recurso recebido pela Secretaria Municipal de Assistência Social dentro do Programa “Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A presidente da entidade, Katia Aparecida Borges Saliba, e a assistente social Édina Santos, estiveram presentes no ato da assinatura no gabinete do prefeito.

Os recursos recebidos destinam-se à compra de um veículo tipo van zero quilômetro para o transporte de pacientes da referida instituição, que presta diversos serviços assistenciais gratuitos a pessoas com diagnóstico de Câncer.

AÇÕES DA REDE

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Entre as ações da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra está o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos através do “Grupo de Apoio aos Casais”, que tem como objetivo acolher os pacientes e familiares de forma a realizar um trabalho de autoajuda, buscando melhorar a autoestima e a motivação para continuar o tratamento, encorajando e apoiando no enfrentamento da doença diante de suas fragilidades e insegurança, oferecendo apoio e promovendo momento de lazer e distração.

Outras ações sociais são desenvolvidas pela rede e visa o apoio às necessidades dos pacientes oncológicos, como a doação de cestas básicas para pacientes em maior vulnerabilidade social, fornecimento de peruca e lenços, além do fornecimento de verduras colhidas na própria horta da instituição através de um programa denominado “Mãos que Cultivam Esperança”, conduzido por voluntárias e pacientes.

A missão da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra é: “Atender com humanização o paciente oncológico, amenizando seu sofrimento, informando e orientando as questões relativas ao câncer”.

No início de suas atividades a rede realizava trabalhos manuais para ajudar a central em Curitiba, onde eram feitas as vendas dos produtos confeccionados em Rio Negro e Mafra. Com o passar do tempo passou a desenvolver o trabalho preventivo ampliando seus objetivos. Atualmente, com a sede própria em Rio Negro, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra possui um espaço especial para atender seus pacientes com salas específicas: uma para assistência social, uma para psicóloga, uma para fisioterapia, uma para coleta de exames e um espaço amplo para o grupo de artesanato.

A sede fica localizada na Rua Oito de Dezembro, nº 545, no bairro Campo do Gado. A rede também possui um bazar fixo na Rua Moisés Lupion, nº 990, também no bairro Campo do Gado.

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Como características do veículo a ser adquirido estão: capacidade mínima para 09 passageiros + 01 motorista + 01 cadeirante, com adaptação constituída de Rampa de Acesso veicular (RAV) ou elevador para cadeira de rodas ou dispositivo para transposição de fronteira com acionamento por controle remoto, sistema de elevação elétrico e/ou hidráulico e sistema manual para acionamento de emergência com capacidade de carga mínima de 250 kg. Veículo na cor branca com padronização visual do Ministério da Cidadania e todos os itens obrigatórios conforme a legislação vigente.