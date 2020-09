Rede Feminina de Combate ao Câncer realizará carreata para promover o Outubro Rosa

Compartilhar no Facebook

Diferente de outros anos quando a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra realizava um caminhada para promover o Outubro Rosa, neste ano a entidade fará uma carreata pelas ruas de Riomafra.

O evento será no dia 3 (sábado) de outubro e terá o objetivo de divulgar o Outubro Rosa, mês destinado a compartilhar informações sobre o câncer de mama e do colo do útero.

A concentração será em frente à Afubra de Rio Negro – rua Carlos Schneider – às 9 horas, onde após percorrerá as ruas centrais Rio Negro e Mafra. Preferencialmente os participantes devem estar de roupas rosas.

Todos os participantes devem permanecer em seus veículos evitando aglomerações.