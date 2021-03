Reformas no Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa continuam

Ações buscam proteger o patrimônio turístico, histórico, cultural e ambiental de nossa cidade

O Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa está passando por reformas. Atualmente o espaço está fechado temporariamente para visitas, em virtude das medidas de prevenção a Covid-19.

Dentre as melhorias estão a manutenção das trilhas, com reforma das canaletas; reformas e manutenção da área que compreende os tanques e a reforma da ponte pênsil. Além disso, recentemente o parque recebeu novos bancos, novas lixeiras e a pintura do prédio do Seminário Seráfico. A Cidade de Belém (presépio em palha de milho) está sendo totalmente restaurado. Em breve o Campo Santo também passará por melhorias. O intuito é a manutenção desse importante espaço turístico do município.

PONTE PÊNSIL

A reforma da ponte pênsil Pedro Henning já foi totalmente concluída. Ao todo foram investidos R$ 57,8 mil em recursos do município para manutenção do espaço. Foram trocadas as pranchas de madeira que compõe o piso, as telas de segurança laterais, os corrimões, os cabos de aço que sustentam a ponte, além da pintura da estrutura.

A ponte pênsil tem uma extensão de 37 metros, com 1,5 metros de largura. Sua inauguração é datada de 2004, desde então é um dos atrativos bastante procurados do parque.

