Relembre: veja fotos do Desfile Cívico de Sete de Setembro de 2010

No ano de 2010 mais de dez mil pessoas compareceram ao Desfile Cívico em comemoração ao dia 7 de Setembro, na Avenida Vicente Machado, em Rio Negro. O evento durou mais de duas horas, onde cerca de 3.600 crianças e adultos desfilaram.

Todos estavam divididos em 71 corporaçÔes, entre escolas da rede municipal, estadual e particular, ĂłrgĂŁos militares, alĂ©m de entidades civis. O pĂșblico que compareceu para prestigiar o evento pode ver belos trabalhos desenvolvidos por todos os participantes.

No ano anterior, em 2009, o Desfile Cívico foi cancelado em Rio Negro e Mafra devido à pandemia da Influenza A (H1N1). Havia a recomendação de evitar ambientes com aglomeraçÔes de pessoas, como prevenção ao contågio. Muitas cidades brasileiras não realizaram o desfile em 2009 pelo mesmo motivo, assim como ocorre atualmente, em 2021, com a pandemia da Covid-19.

