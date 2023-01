Religiosos visitam o histórico seminário de Rio Negro

Na tarde desta segunda-feira (09), religiosos do Seminário Diocesano Nossa Senhora de Fátima de Taió-SC visitaram o histórico seminário de Rio Negro, atual sede da Prefeitura Municipal e Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

Estiveram presentes o padre Sander Rudnik, seminarista Fernando Kozoris e a irmã Eugênia Jezewski. Eles foram recepcionados por Everton Lisboa, da Comunicação da Prefeitura, e por Eduarda Baruffi, da Secretaria de Cultura e Turismo.

A visita proporcionou uma grande troca de informações sobre a vida religiosa dentro de um seminário. Os religiosos conheceram a estrutura e os principais atrativos do centenário prédio de Rio Negro que foi inaugurado em 1923. Encantaram-se, principalmente, pela capela, museu e pelo presépio criado com palhas de milhos pelo artista Meinrad A. F. Horn. As obras retratam em detalhes a “Cidade de Belém” e as “Passagens da Vida de Cristo”.

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. A entrada é gratuita.

HORÁRIOS PARA VISITAÇÃO

De terça a sexta-feira: das 8h às 17h.

das 8h às 17h. Sábados, domingos e feriados: das 9h às 17h.

Horários de funcionamento dos espaços culturais (capela, museu, presépio e oratórias):