Rematrículas e matrículas novas já podem ser feitas na educação de Rio Negro

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro comunica que o período de rematrículas e matrículas novas para o ano letivo de 2023 na rede municipal de ensino iniciou nesta terça-feira, dia 18. Confira o cronograma completo:

18 A 21 DE OUTUBRO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Rematrículas para alunos da rede municipal. Serão realizadas de forma presencial. Obrigatoriamente é preciso respeitar o raio escolar na rematrícula.

Entregar cópia do comprovante de residência, inferior aos últimos dois meses.

Declaração de vacina.

Para aluno beneficiário do Auxilio Brasil: entregar cópia do cartão.

Para alunos com alergias, restrição alimentar ou deficientes: entregar laudo.

24 A 31 DE OUTUBRO

Matrículas novas para todas as modalidades. Será realizada de forma presencial.

CMEIS:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Berçário I e II: Dia: 25/10

Maternal I: Dia: 26/10

Maternal II: Dia: 27/10

Pré-escola I e II: Dia: 24/10

ESCOLAS:

Pré-escola I e II: Dia: 24/10 e 25/10

1º ano: Dia: 26/10 e 27/10

2º ano e 3º ano: Dia: 31/10

4º ano e 5º ano: Dia: 31/10

Critério para matrículas:

Obrigatoriamente é preciso respeitar o raio escolar para matrículas novas.

Berçário I: 04 meses a 01 ano de idade até 31/03/2023.

Berçário II: 01 ano até 01 ano, 11 meses e 29 dias de idade até 31/03/2023.

Maternal I: 02 anos a 02 anos, 11 meses e 29 dias de idade até 31/03/2023.

Maternal II: 03 anos a 03 anos, 11 meses e 29 dias de idade até 31/03/2023.

Pré-escola I: 04 anos completos até 31/03/2023.

Pré-escola II: 05 anos completos até 31/03/2023.

1º Ano: 06 anos completos até 31/03/2023.

Documentos exigidos no ato das matrícula novas (cópias):

Certidão de Nascimento do aluno.

RG e CPF do aluno (para quem possuir).

Número de celular dos pais/responsáveis.

RG dos pais/responsáveis.

CPF dos pais/responsáveis.

Comprovante de luz.

Cartão do SUS (aluno).

Declaração de vacinação.

Declaração de trabalho da mãe (para os CMEIS).

Declaração ou histórico para alunos vindos de outros Estados.

Para alunos com alergias, restrição alimentar ou deficientes: entregar laudo.

13 A 31 DE OUTUBRO

Matrícula online para os alunos que ingressarão para o 6º ano das Escolas Estaduais em 2023, os pais/responsáveis deverão acessar a área do aluno no site www.areadoaluno.seed.pr.gov.br confirmando a vaga disponível na escola ou colégio estadual ou solicitando vaga em outra instituição de ensino de sua preferência.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Caso o responsável legal reconsidere a sua ação e desejar retornar à opção para a instituição de ensino indicada pela SEED ou modificar a opção por instituição(ões) de ensino de preferência, poderá realizar somente após o fim do processo das confirmações online, que será a partir de 11 de novembro de 2022, sendo a solicitação submetida ao Cadastro de Espera de Vaga Escolar (CEVE), nas instituição(ões) de ensino.

BENEFÍCIOS DO INGRESSO PRECOCE

Há inúmeros benefícios da educação infantil. Pra começar, segundo estudos, a frequência na escola contribui para a melhoria na autonomia, concentração e sociabilidade da criança e para bons resultados no desenvolvimento intelectual e sociocomportamental. As pesquisas mostram ainda que a duração desse impacto positivo se estende dos primeiros anos do ensino fundamental até a vida adulta.

Os mesmos estudos também comprovam que os estímulos dados às crianças nos primeiros anos de vida contribuem para um aumento de conexões nervosas, que resultam em maior desenvolvimento do cérebro. Segundo os cientistas, até os quatro anos de idade, a criança alcança uma atividade cerebral que jamais se repetirá. Isso faz com que essa seja a melhor etapa da vida para o desenvolvimento de habilidades ligadas à visão, controle emocional, símbolos, linguagem, habilidades sociais e para aprendizagem de música e de um segundo idioma. Daí a importância de matricular as crianças nesta etapa do ensino.