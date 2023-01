Reportagem da RPC TV sobre os bucovinos em Rio Negro será exibida no próximo dia 4

No último dia 12 foram realizadas em Rio Negro gravações para o programa Estúdio C da RPC TV, afiliada da TV Globo no Paraná. A pauta foi sobre os nossos bravos imigrantes bucovinos e o centenário prédio do antigo seminário de Rio Negro.

Inicialmente as gravações iriam ao ar no dia 28 de janeiro, mas devido às alterações na programação da emissora, a reportagem será exibida no dia 04 de fevereiro.

O Estúdio C é o programa de entretenimento da RPC comandado pela apresentadora Daiane Fardin. A atração vai ao ar nas tardes de sábado, às 14h30.