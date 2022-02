RG será emitido na agência do SINE em Rio Negro a partir de hoje

Compartilhar no Facebook

A partir desta quarta-feira (09), o departamento de identificação de Rio Negro está atendendo na Agência do Trabalhador (SINE), no Centro do município.

O SINE está situado na Rua Dr. Getúlio Vargas, 167, em frente ao Salão 06 de Agosto.

Para solicitar a 1ª via da Carteira de Identidade é necessário fazer o agendamento online. Clique aqui para acessar.

A solicitação da 2ª via da Carteira de Identidade pode ser feita totalmente de forma digital. Clique qui para acessar.

