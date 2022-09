Rio Negro abre Processo Seletivo para contratação de Cuidador Social

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Comissão Organizadora, designada por meio da Portaria nº 899, 16 de agosto de 2022, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de um profissional Cuidador Social com carga horária de 40 horas semanais. O trabalho será por escala, sendo que os turnos poderão ser variados de acordo com a necessidade, incluindo os finais de semana e feriados.

A vaga será para atuação no Abrigo Institucional “Professora Jane Sabino Ferreira”, na Secretaria Municipal de Assistência Social, no intuito de atender necessidade temporária e por excepcional interesse público nos termos do IX, art. 37 da Constituição Federal de 1988 e da Lei Municipal nº 1.878, de 18 de fevereiro de 2009.

As inscrições já estão abertas, são gratuitas e vão até o dia 17 de setembro. A remuneração para o cargo é de R$ 1.650,00. Mais informações podem ser obtidas através do link: https://bit.ly/3wRBqaM