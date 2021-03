Rio Negro abre Processo Seletivo para Médico Veterinário

A Prefeitura Municipal de Rio Negro abre na próxima segunda-feira, 29 de março, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Emergencial para a contratação de Médico Veterinário para atuar na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de abril.

Os interessados poderão se inscrever pela internet, na área destinada ao processo seletivo. O candidato será direcionado ao sistema se processos digitais, onde deverá fazer login e preencher os dados solicitados e após, encaminhar os documentos autenticados exigidos no Edital 024/2021 para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, bairro Seminário. As inscrições também podem ser feitas de forma presencial na Secretaria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h00 e das 13h30 às 17h, onde o candidato deve apresentar os documentos originais e preencher a ficha de inscrição. São exigidos para habilitação para a posse: Ensino Superior completo em Medicina Veterinária, registro no Conselho de Classe correspondente, CNH e capacitação para credenciamento pela ADAPAR.

A seleção será através de prova de títulos e experiência profissional. É ofertada uma vaga para 40 horas semanais, mais cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 2.948,42. O resultado provisório do processo com a ordem de classificação deverá ser divulgado até o dia 26 de abril e o resultado definitivo em 03 de maio. O prazo de duração do contrato é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

O Edital completo está disponível aqui. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (47) 3642-3280, ramal 402.

