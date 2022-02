Rio Negro abre vaga para Técnico em Enfermagem, entre outras

Candidatos podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro

A Prefeitura de Rio Negro através da Secretaria Municipal de Saúde torna público por meio do Edital n° 016/2022 (disponível em bit.ly/34PPaHQ) que recebe a partir do dia 14 de fevereiro inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de quatro (4) vagas para o município de Rio Negro.

As vagas disponíveis terão validade de um ano e são para os cargos de:

01 (uma) vaga de Atendente de Farmácia de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho com remuneração de R$ 1.279,10 ao mês, acrescida de auxílio alimentação no valor de R$ 300,00



01 (uma) vaga de Farmacêutico de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho com remuneração de R$ 2.960,82 ao mês, acrescida de auxílio alimentação no valor de R$ 300,00

01 (uma) vaga de Médico Endocrinologista de 10 (dez) horas semanais de trabalho com remuneração de R$ 3.803,07 ao mês, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.

01 (uma) vaga de Técnico em Enfermagem de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho com remuneração de R$ 2.001,00 ao mês, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.

As vagas são destinadas a atuação pela Secretaria Municipal de Saúde e a classificação dos candidatos acontecerá por meio de avaliação de títulos, conforme especificado no edital, bem como os requisitos para cada cargo.

O candidato interessado deverá preencher a ficha de inscrição através do link do endereço eletrônico <rionegro.atende.net> “Processo Seletivo Simplificado” e encaminhar os documentos digitalizados nos campos específicos no portal. O Processo fica disponível no período de 14 até 28 de fevereiro de 2022 e quaisquer dúvidas podem ser retiradas através do número (47) 3642-5567.

