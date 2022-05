Rio Negro abre vaga temporária para Professor e Nutricionista

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de Nutricionista e Professor para atuar na Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 25 de maio. Os detalhes sobre a seleção e as atribuições do cargo podem ser consultadas através do Edital nº 077/2022.

NUTRICIONISTA

O PSS disponibiliza uma vaga, mais cadastro reserva, para o cargo de Nutricionista, com carga horária de 20h. O candidato deve ter concluído o Ensino Superior em Nutrição e possuir registro no Conselho de Classe correspondente. O salário é de R$ 1.512,00.

Faça sua inscrição aqui.

PROFESSOR

O PSS disponibiliza uma vaga, mais cadastro reserva, para o cargo de Professor, com carga horária de 40h, para o distrito do Lageado dos Vieiras. O candidato deve ter concluído a Licenciatura Plena em Pedagogia, reconhecida pelo MEC e residir na localidade de Lageado dos Vieiras ou imediações. O salário é de R$ 4.145,63.

Faça sua inscrição aqui.