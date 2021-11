Rio Negro adquire nova van para atender o setor de Alimentação Escolar

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta terça-feira (09), a Prefeitura Municipal de Rio Negro através da Secretaria Municipal de Educação recebeu uma nova van que será destinada ao setor de Alimentação Escolar, a qual será utilizada para distribuir os alimentos para todas as unidades escolares municipais.

A alimentação escolar tem papel fundamental na vida e no rendimento dos alunos, que recebem um cardápio nutritivo e selecionado por nutricionista e refeições preparadas pelas merendeiras. O alimento oferecido nas escolas permite que os alunos tenham qualidade no estudo e se mantenham fortes e com saúde para enfrentar os desafios diários.